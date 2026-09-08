Jóvenes cargan el anda del Señor de los Milagros por la Plaza de Armas de Lima.
Jóvenes cargan el anda del Señor de los Milagros por la Plaza de Armas de Lima.

En nutrida procesión por las calles del Centro Histórico de Lima salió ayer el Señor de los Milagros, con su anda cargada por jóvenes integrantes de la hermandad del Cristo Morado.

A diferencia de las procesiones de octubre, que se iniciarán en un mes, en esta ocasión el traslado de la sagrada imagen no estuvo a cargo de veteranos hermanos, quienes fueron reemplazados por miembros del Grupo Infantil-Juvenil de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.

Misa y obispo

En la Basílica Catedral de Lima, el obispo auxiliar capitalino, monseñor Guillermo Elías, celebró la misa dominical con presencia de los hermanos y niños y jóvenes de la hermandad, quienes participaron de la celebración eucarística junto a sus padres y familiares.

“Cuando dos o más se ponen de acuerdo, el Padre concede lo pedido. La unidad en la fe es un canal poderoso de gracia. Las familias católicas que perseveran y oran juntas no sólo se mantienen unidas, sino que se convierten en fortaleza contra el pecado y la división”, manifestó el prelado en su homilía.

Rezos

Culminada la misa, la procesión inició su recorrido en torno a la Plaza de Armas y luego tomó el jirón Ica hasta cruzar la avenida Tacna y llegar tarde al jirón Chancay.

En el trayecto se rindió homenaje a las imágenes del Señor de los Milagros y de la Santísima Virgen de la Nube, en medio de rezos y pedidos de los fieles.

Morado y blanco

Las calles, que se vistieron de morado y blanco, sirvieron para que en la tradicional procesión fueran sobre todo niños, adolescentes y jóvenes quienes expresen su fe y devoción en el Cristo Morado.

Al igual que las procesiones de octubre, la de ayer domingo se transmitió en vivo por las redes sociales de la hermandad.