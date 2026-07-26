El administrador logístico Óscar Raúl Arias Muñoz (36), sospechoso de asesinar por estrangulamiento a la creadora de contenido Raiza Jocelyn Martínez Ccopa (34), “La Chocolatita”, habría tenido un cómplice.

Tal hipótesis es manejada por la Policía, mientras el sujeto juró a los agentes del Depincri La Molina que no conocía a la mujer, lo que sería totalmente falso.

Sí se conocían

“Ellos se conocían tiempo atrás. Se frecuentaban. Hay evidencia de eso, aunque ella no nos lo había presentado”, refirió hermano Ronaldo Martínez, quien pidió que se imponga prisión preventiva al detenido, a fin de evitar su fuga y obtener justicia.

La noche del miércoles 22 de julio, Raiza salió de su casa, en Surquillo, y a las 3:06 de la madrugada del jueves llegó a la casa de La Planicie, La Molina, de Zelma Muñoz, madre del sospechoso.

Monstruo

“La ha estrangulado, dejó a mi hermana tirada con una cinta, asfixiada, ocho, nueve horas, hasta que su mamá se dio cuenta, pero el chico se había escapado y regresó porque su mamá lo llamó y le dijo que se entregue. Pero antes, el chico se estuvo preparando el desayuno. Es un monstruo”, recalcó Ronaldo Martínez.

El GPS de uno de sus dos celulares de Raiza (uno de trabajo y otro personal) se activó y ello permitió a los deudos ubicar la escena del crimen.

Manipulación

Uno de los dos celulares iPhone de ella, aún no encontrados, ha sido manipulado. La noche del último viernes, ya con Óscar Arias detenido, el chip volvió a activarse. Un pariente le escribió por WhatsApp y mensajes y llamadas ingresaron, pero la localización GPS estaba desactivada. Después, el equipo móvil fue apagado por un cómplice del sospechoso.

En el cuarto donde la hallaron muerta con música a elevado volumen, Óscar Arias y ella tomaron bebidas alcohólicas.