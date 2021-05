Víctor Raúl Mauro Ibarra (53), quien asesinó a su esposa, la descuartizó y guardó los restos en estado de descomposición por un mes en una casa deshabitada en Surco, narró cómo cometió su macabro crimen.

Como se recuerda, el 22 de abril fue capturado por detectives de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri. El feminicida admitió su delito y contó cómo atacó a su esposa y madre de sus dos hijos, Lucy Teófila Melgarejo Osorio (50).

Motivado por unos supuestos celos, este hombre llevó con engaños a su víctima a la casa de sus padres.

“Como la casa estaba vacía, le dije ‘oye vamos a conversar, vamos a la casa a visitar a mi mamá. Yo sabía que no estaba mi mamá (...) vamos a hablar le digo, no entiendo por qué, yo no he sido malo contigo”, contó a la Policía.

Macabro crimen

Preso de su ira y resentimientos atacó a la madre de sus dos hijos y relató cómo la estranguló y golpeó, acabando con su vida.

“Yo en un descuido la agarro del cuello por atrás y de allí a no me acuerdo, no sé si la he goleado, no sé como la tiré al piso (...)”

Mientras todos buscaban a Lucy, él compró una congeladora y una amoladora (cortadora) para descuartizar el cuerpo.

“El cuerpo yo lo meto al frigider y lo dejé allí. El cuerpo estaba duro, congelado, tantos días así dije ‘mejor lo corto’, y de allí fui a buscar el aparato y lo corté o sea cortarlo como podía, y no sabía usarlo bien, empecé a cortar como podía”.

Victor relató que todos los días iba trozando partes del cuerpo para hervirlo en una olla y hacer desaparecer los retos por el inodoro y los desagües.

Además comenzó a llevar partes del cadáver de la casa de sus padres a un mini departamento en Surco.

“Pedazos llevaba y allí lo cortaba, lo picaba en mi cuarto y los huesos lo dejaba en la casa de mi mamá porque dónde iba a botar los huesos, no sabía qué hacer”

Fue así que el 22 de abril decidió deshacerse de todos los restos, colocó algunas partes cercenadas en bolsa plásticas y la cabeza de su víctima en una olla.

“Como no podía hacer nada lo puse en una olla para que se ablande y sacar los huesos”.

¿Quién era la víctima?

La víctima, Lucy Teófila Melgarejo Osorio (50), había sido dada como desaparecida hace un mes y sus dos hijos denunciaron ello ante la Policía. Tras las pesquisas, los detectives de la referida unidad llegaron hasta la vivienda ubicada en la avenida Los Vicus, en la urbanización La Castellana, donde encontraron los restos cercenados de la mujer. Su cabeza estaba en una olla.

Los detectives también hallaron un cuchillo y otras herramientas manchadas con sangre, así como una tabla de picar de plástico que habrían sido usadas por el feminicida para cercenar el cadáver.

