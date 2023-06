La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Sergio Toro Bermeo (22), alias ‘Luquita’, luego de robarle el celular a una persona en inmediaciones de la Av. El Progreso, en San Juan de Lurigancho.

“Arrebata el celular a un ciudadano que se encontraba realizando una llamada telefónica dentro de un taxi. El grupo terna estaba mimetizado por dicha zona, avanzó tres pasos para darse a la fuga y fue capturado”, detalló el Coronel PNP Walter Palomino, jefe del Escuadrón Verde, a América Noticias.

Al verse acorralado, el sujeto intentó sobornar a los agentes policiales que lo intervinieron. “Jefe, no sea malo pe. Tengo mi hijito jefe, no seas malo. Hay que arreglar, ya perdí jefecito. Ahí tengo una luquita para darle pe jefe, no se malo”, les dijo.

Pese a sus súplicas, fue trasladado a la comisaría de Caja de Agua. Además, entre sus pertenencias se le halló el celular robado.

“Ofrece al personal policial en su argot policial ‘tengo una luquita’, pero hay que hacerle conocer a los delincuentes que la policía no negocia con ellos. Nuestra labor es una lucha frontal contra ellos, contra la corrupción”, aseveró el jefe del Escuadrón Verde.

De acuerdo al citado medio, alias ‘Luquita’ forma parte de la banda delincuencial “Los igualados de Caja de Agua”. Además, registra antecedentes por hurto.