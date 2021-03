Jaqui Mattos llora de impotencia. Con un hijo internado en un hospital y otro en su vientre, la viuda de Guillermo Chunga “Liendrita” no sabe por donde empezar.

Han pasado ocho días desde que “Liendrita” fue asesinado a sangre fría y ella se acaba de enterar que el cómico iba a pedirle matrimonio.

“Por qué no me dijiste la sorpresa que tenías para mí, por qué no dijiste que te ibas a casar conmigo, por qué te llevaste esto, yo solamente me quedo con lo que dijeron. Te voy a extrañar demasiado”, dijo en entrevista a “Día D.

Alista demanda

La joven madre reveló que alista una demanda por difamación contra Lucero Alayo, la mujer que quiso que el cómico firmara a su hijo, pese a que no era el padre.

“Dios no quiera que luego de acá a una semana, que ya no van a estar las cámaras, la denuncia se archive”.

