Las intensas lluvias en el sur del país causan destrozos en las pistas y mantienen bloqueados tramos de las carreteras Panamericana Sur, en Arequipa, y Costanera Sur, en Moquegua, donde camiones, ómnibus y autos particulares permanecen varados.

Entre los kilómetros 723 al 733 de la Panamericana Sur, el bloqueo es total con vehículos varados en el tramo entre Atico y Ocoña, en la provincia arequipeña de Caravelí, en la zona de Quebrada Honda.

Pistas afectadas

En la Costanera Sur, destaca la plataforma rota de la pista, al activarse una quebrada a la altura del sector Tacahuay-Enersur, en el kilómetro 264+600, en la ruta hacia Ilo, donde habilitaron pases y vías provisionales con restricciones.

Toneladas de alimentos se echan a perder en la Panamericana Sur por causa del bloqueo debido a huaicos y deslizamientos.