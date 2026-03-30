Una pareja de enamorados venezolanos extorsionaba a empresarios del rubro de transporte interprovincial, a quienes enviaban videos de armas y datos personales de su núcleo familiar para exigirles, bajo amenaza de muerte, que depositen 100 mil soles a una cuenta bancaria.

Por WhatsApp, desde enero según una víctima, los miembros de la banda “El Hampa de los Piratas” enviaban mensajes intimidatorios.

Cayeron en una casa de la avenida El Bosque, en San Martín de Porres.

“Luego de la trazabilidad de movimiento de dinero se llega a esta guarida”, informó el director de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo.

Pareja venezolana

José Aponte Materán (20) “Crespo” y Estefany Sosa Ramírez (22) “Tefy” estaban en el predio donde había 16 detonadores inalámbricos.

“Son como un control remoto. Activan la carga a distancia. También había 150 cartuchos de dinamita de gran letalidad. Es lo que comúnmente se ve en Trujillo. ¿Imagínense si estos artefactos explosivos detonan en esta vivienda”, dijo Revoredo.

Además, tenían una granada tipo piña, 20 mechas con detonante, 24 iniciadores eléctricos, una cacerina para 30 municiones y droga tusi.

Peruano detenido

Antes se intervino en Nasca (Ica) al peruano Alberto Huamantumba (53), de la misma banda y quien tenía tres dinamitas, una cacerina y equipos de comunicación para el cobro de extorsiones.

José Aponte, Estefany Sosa y Alberto Huamantumba.

Agentes de la División de Investigación de Extorsiones (Divinext) descubrieron que tendrían conexiones en Arequipa.