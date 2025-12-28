Un hotel en la céntrica zona de Risso, en Lince, sufrió la madrugada de ayer severos daños al explotar una granada de guerra que lanzaron desde una moto en movimiento en que viajaban dos sujetos que huyeron sin ser perseguidos.

A las 2:56 de la madrugada, dos jóvenes caminaban frente al hotel Gold Inn, de la cuadra 19 de la avenida Petit Thouars, cuando la moto -que simulaba brindar servicio de delivery- pasó a alta velocidad y quien iba sentado detrás lanzó el explosivo.

Los muchachos corrieron al percatarse y a los segundos hubo una explosión que causó daños en las escaleras de concreto y las mamparas de vidrio del techo del hotel. Al no haber más transeúntes ni nadie en la recepción del local, no hubo heridos.

Control

La Policía y el Ejército cerraron la cuadra para que los peritos de Criminalística recojan evidencias, mientras los encargados del hotel aseguraron a los investigadores que no han sido extorsionados, ni recibido amenazas.

En Risso operan mafias de trata de personas, delito por el que desde 2018 han ejecutado asesinatos para controlar la prostitución.

Prostitución

La Policía cree que todo es por la prostitución en la zona.

“(Horas antes) hemos realizado un operativo de control de identidad en la zona céntrica de Lince donde se ejerce el meretricio clandestino y se intervino a 32 venezolanos, diez de ellas mujeres. Esto ha sido una respuesta cobarde de la delincuencia a raíz de los operativos”, informó el jefe de la comisaría de Lince, comandante PNP Daniel Guivar.