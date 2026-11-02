A pocas horas de cumplirse los 100 días de Keiko Fujimori como presidenta, dos choferes, uno de combi de transporte público y otro de una miniván colectivo, murieron asesinados al ser baleados por sicarios en Surquillo y Carabayllo.

Samuel Zubiaga Pariona (38) estaba al volante de una combi estacionada en el jirón Dante, en el cruce con la avenida Angamos, en Surquillo.

Trabajaba para una empresa que cubre la ruta Villa El Salvador-Surquillo, que es extorsionada, y esperaba pasajeros con el fin de partir a Lima Sur hasta que un sujeto disparó ocho veces desde su ventana.

Combi

El chofer Samuel Zubiaga murió en el hospital de emergencias Casimiro Ulloa, a pocas cuadras del lugar del ataque.

“Antes estaba grabando, tomando foto al carro, vino corriendo de atrás, lanzó un papelito al parecer con una amenaza”, declaró un testigo.

Una pasajera fue herida en un brazo y cadera. “Ya han baleado otras combis. Los extorsionan. Les piden diez soles diarios”, dijeron usuarios.

Miniván

En Carabayllo, Juliam Julinho Bermúdez Domínguez fue asesinado a las 4:42 de la tarde del sábado 31 de octubre, a pocas horas de cumplir 30 años ayer 1 de noviembre y cuando estaba a punto de convertirse nuevamente en padre.

Según la Policía, dos falsos pasajeros, vestidos de negro, subieron a la miniván que conducía y, al llegar al frontis de un centro comercial de la avenida Santa María, uno de ellos le disparó cuatro veces.

Los asesinos fugaron corriendo y un vehículo los recogió.

Antecedentes

Juliam Bermúdez laboraba para una empresa de transportes y su familia dijo desconocer si era extorsionado.

Chofer de combi esperaba pasajeros en Surquillo.

La Policía informó que Juliam Bermúdez registra antecedentes desde 2017 al 2023, y no descarta que el móvil sea otro.