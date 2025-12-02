Un sujeto que según la Policía integraba la organización criminal “Los Pulpos” aunque decía ser empresario en el rubro de repuestos, murió acribillado de 15 balazos a dos cuadras de la casa del presidente José Jerí, en Jesús María.

Ocurrió la noche del domingo, cuando Sergio Joel Bolaños Sarmiento (29) “Bolaños” salió de un edificio de la avenida Garzón, donde estaba alojado, y caminó hasta la cuadra 9 de la avenida Brasil, donde lo ejecutaron. Sergio Bolaños elegía a “compañeros mineros para secuestrarlos”, según declaraciones del coronel PNP Víctor Revoredo.

“Lo han estado vigilando. Estaba comiendo un helado. Vino una persona con casco. Se le ha acercado una moto. Él se da cuenta, corre y es por eso que llega a la mitad de la avenida”, refirió el comandante general de la Policía, general PNP Óscar Arriola.

Para la Policía fue un ajuste de cuentas o venganza.

Penal

En el 2024, Bolaños fue internado en el penal El Milagro de Trujillo por tenencia ilegal de municiones y en marzo de 2025 salió libre. Al estar preso ofrecieron 80 mil soles para quien lo mate.

En agosto, dinamitaron su casa y la banda “Los Pepes” le advirtió en un video que “un millón de soles vale tu vida y la de toda tu generación”.

Clandestinidad

“A mí el que me quiere matar es Jolin Bazán Valderrama por el supuesto rumor de que yo he sido el autor intelectual de la muerte de su hermano”, confesó “Bolaños” en agosto pasado desde la clandestinidad.

Para la Policía, era el brazo económico de “Los Pulpos”, liderada por el delincuente más buscado del país, “Jhonsson Pulpo”, con quien tendría operaciones ligadas a la minería ilegal.