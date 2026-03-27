Durante una contundente operación, el Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla (CU Puma) golpeó al narcotráfico en el distrito de Ramón Castilla, en el departamento de Loreto, donde capturó a sospechosos y destruyó laboratorios para elaborar drogas.

La operación conjunta logró afectar económicamente a organizaciones criminales en activos por más de 163 mil dólares.

Apoyo aéreo

La intervención, realizada del 20 al 23 de marzo, se desarrolló con apoyo de un helicóptero MI-17 de la Aviación del Ejército y con presencia del Ministerio Público, lo que permitió el ingreso a zonas de difícil acceso en las comunidades de Cushillococha y San Martín de Arauana.

Se capturó a tres sujetos presuntamente vinculados al tráfico ilícito de drogas, intervino tres laboratorios clandestinos e incineró más de dos toneladas de insumos químicos para la elaboración de drogas.

Cultivos

Asimismo, las fuerzas del orden eliminaron 223 kilos de droga líquida, intervinieron 27 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca e incautaron armamento y equipos de comunicación.

El Comando CU Puma se dedica a neutralizar las amenazas a la soberanía y seguridad nacional en la Amazonía, con un enfoque directo en el combate al narcotráfico y la minería ilegal.