Una mujer y su hija de 2 años, así como dos personas más que viajaban en un motokar, murieron al despistarse este domingo el vehículo y precipitarse desde 40 metros de altura, cuando descendía por el Anillo vial de Huarochirí, un camino similar al de una sinuosa serpiente.

El accidente ocurrió a las 8:30 de la mañana, en el distrito de San Antonio, en la provincia de Huarochirí, cuando la unidad vehicular -con siete ocupantes a bordo, la mayoría familiares- se salió de la pista y dio vueltas de campana.

Fallecidos

Las personas salieron volando y quedaron en el camino, tres de ellas muertas. Dercy Elizabet Poclín Ramírez (29) murió en el acto, al igual que su hija. El cadáver de un hombre, que sería el conductor, quedó más abajo de la vía.

“Escuché un fuerte ruido, el golpe, todos salimos, nos pusimos a ayudar”, refirió una señora.

Los heridos fueron llevados al hospital de San Juan de Lurigancho, donde horas después murió Wilber Areche, pareja de Dercy Poclín.

Heridos graves

Un niño de unos 5 años y dos parientes más sufrieron fracturas. Todos se encuentran graves.

“La familia vive en Carapongo. Todos son de Iquitos”, indicaron amigos. Dos días antes, habían organizado una cena familiar.Pobladores denunciaron que los accidentes se repiten en la zona.

“Siempre se salen de la vía especialmente camiones”, relató uno de ellos.

El motokar acabó destrozado tras caer desde 40 metros. Los vecinos denunciaron que la ambulancia demoró hora y media en llegar para auxiliar y trasladar a los heridos.