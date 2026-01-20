Jenniffer Lisbeth Mendoza Segura, una ecuatoriana de 25 años y madre de cuatro hijos, es la mujer que tras ser victimada con un arma blanca fue arrojada dentro de un colchón en una calle de San Martín de Porres.

La Policía informó que su pareja, quien reside en Ecuador, la identificó por el tatuaje de una corona y el nombre Ariel que ella llevaba en un antebrazo.

Ecuatoriana fue salvajemente asesinada y se espera que se dé con los criminales.

Según su reporte migratorio, la joven ingresó vía aérea al Perú el 11 de enero último.

“Me salió un trabajo allá”, informó a su conviviente, Ariel, antes de partir de Ecuador.

Video delator

La mañana del jueves 15 de enero, una cámara de videovigilancia grabó cuando bajaron el colchón de un mototaxi conducida por Darwin Cruz Vásquez (43). El cadáver fue sacado de una casa que peritos han examinado.

Tras ser detenido, Cruz reveló que transportó a una mujer llamada Adriana, así como a los varones Dark y Alex, que le ofrecieron 30 soles por llevar “el colchón”, que no sabía tenía un cadáver, y solo le pagaron 10.

Investigan

Agentes del Depincri Los Olivos investigan si los tres criminales a quienes se busca son ecuatorianos o venezolanos.

Al salir el video en la TV, Alex le dijo por WhatsApp a Cruz: “nos vamos a Chile”.

Jenniffer Mendoza murió de más de veinte heridas con arma blanca. Sus asesinos integrarían una red de trata de mujeres que opera en Lima Norte y capta con engaños a sus víctimas. Momento en que tiran colchón con el cuerpo adentro.

El Poder Judicial dictó ayer 9 meses de prisión preventiva para Darwin Cruz mientras es investigado por homicidio calificado.