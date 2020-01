Luego que el hombre identificado como Julio César Rojas Mogollón de 46 años intentara quemar viva a su pareja en plena vía pública en el distrito de La Victoria, las declaraciones de la víctima han sorprendido a más de uno.

Brigitte Flores Luna aseguró que no fue agredida y por ello no presentó ninguna denuncia en contra de Julio César Rojas Mogollón. Dijo que se trató de una “problema de pareja” .

“Yo soy consciente que he sido maltratada en forma verbal porque hemos estado los dos mareados, ha sido un problema de pareja”, aseveró en declaraciones a canal N.

Agresión en La Victoria (Video: Difusión)

“Cuando he llegado acá me han hecho la constatación de las prendas, he pasado examen toxicológico, examen del médico legista y no ha arrojado nada porque yo no he sido agredida. Incluso, las prendas, los policías en todo momento me han estado insistiendo, preguntando, inspeccionando la ropa y yo no tenía rasgos ni señas de gasolina”, manifestó.

Indicó que en el video, ambos aparecen “alterados y ebrios”, y que solo reaccionó cuando vio que se encendió una llama.

“En las imágenes se ven de que estamos alterados, estamos ebrios, y él comienza a hacer ademanes, lo cual él se mete la mano al bolsillo, saca encendedor, llaves, no lo sé porque he estado a una distancia prudente. Lo único que he reaccionado, es que vi que se encendió, se propagó una llama y me retiré. El cual, por eso digo, no he puesto ninguna denuncia”, afirmó.

Finalmente, argumentó que su esposo no tiene denuncias por agresión de su parte y dijo que en 11 años de relación nunca pasó por el médico legista.

Mujer que casi fue quemada viva negó agresión. (Canal N)

