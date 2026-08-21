Después de una travesía de pueblo en pueblo, tras huir de Rafah con algunos de los animales del zoológico que rescató en medio de los bombardeos israelíes, Mahmoud Gomaa instaló, en el campamento de refugiados de Nuseirat, a leones, monos, aves y otras especies que sobreviven entre la falta de alimento, medicinas y atención veterinaria.

El zoológico en la Franja de Gaza es visitado gratis por niños que disfrutan con los animales y se brindan consuelo recíproco, unos a otros, en medio de la destrucción provocada por los ataques de Israel sobre campamentos y áreas civiles.

Héroe

Mahmoud Gomaa es el dueño de un zoológico en Gaza que ha trasladado varias veces a los animales sobrevivientes de ciudad en ciudad para protegerlos de la guerra.

A pesar de la grave escasez de comida, medicinas y vacunas, los mantiene con vida en un refugio cerca de Nuseirat.

Drama

Muchos animales sufren de desnutrición y falta de atención médica por la falta de recursos básicos.

Los animales y los visitantes enfrentan un gran estrés debido a los constantes ruidos y estragos del conflicto.

El zoológico funciona como un sitio para dar un respiro y distracción a los niños locales.