Dos mujeres acabaron detenidas por la Policía, al quedar en evidencia que ingresaban como clientes a exclusivos restaurantes y robaban carteras, bolsos y mochilas de los comensales para luego sustraer el dinero de cuentas y hacer compras con las tarjetas bancarias que hurtaban.

Con gran habilidad, las mujeres de sigilosos movimientos y rápidos dedos para apropiarse de lo ajeno fueron identificadas como Mónica Luisa Saldaña Guardamino (61) “Moni” y la chalaca Virginia Margarita Antara Cuéllar (51) “Vicky”.

Atrapadas

Detectives de la División de Investigación de Robos de la Dirincri atraparon a las dos integrantes de la banda “Las Inadaptadas del Hampa”, cuando ambas se desplazaban en un auto rojo por la cuadra de cinco de la calle Atahualpa, en Miraflores.

En el carro tenían un DNI y una billetera de su última víctima y dos celulares robados, así como mercadería adquirida con tarjetas bancarias del agraviado.

Proceder

De acuerdo a imágenes de cámaras de seguridad, el 6 de febrero último, se ve que “Vicky”, con gafas de sol, simula que espera a que una mesa quede vacía para ubicarse detrás de la silla donde un hombre dejó colgado su bolso.

Tras varios intentos fallidos y luego de tres minutos, se llevó el bolso blanco aprovechando que su dueño estaba distraído conversando con su acompañante.

Días antes, la misma ladrona, con otro atuendo, entró a otro local mientras fingía hablar por celular. Se colocó detrás de la silla de una clienta y rápidamente cogió su bolso y se lo llevó.

Ambos hurtos los hizo con gran frialdad y ante la presencia de otros clientes y trabajadores de los restaurantes.