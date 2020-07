Luis Nestare Aliaga, el hombre que fue atacado con ácido muriático por su expareja Floriza Andrade Ipinze (47) en San Juan de Lurigancho, rompió su silencio y lloró al asegurar que sufre violencia por ella, hecho que nunca denunció por vergüenza.

Ambos mantuvieron 15 años de relación, sin embargo hace tres están separados y ahora la mujer exige que él se vaya de la casa a la que dejó voluntariamente, indicó el afectado.

“Ella quiere que me vaya de la casa. Hace tres días vino a advertirme (...) Ella siempre me ha golpeado, yo nunca he denunciado por vergüenza de que le pegan a un hombre. Es demasiado ya, mis hijos viven con ella”, dijo frente a cámaras.

Hoy Luis Nestare Aliaga necesita una operación tras la desfiguración de su rostro y pide justicia.

“Siempre me ha golpeado, pero yo nunca la denunciaba por miedo a los policías, a que se burlen de uno. Yo creo en Dios mucho y que se haga justicia por favor”, acotó.

Negó que él mismo se haya lanzado el ácido muriático como asegura su exmujer. “¿Cómo me voy a hacer tanta salvajada?. Quiero justicia y poder ver mis hijos que no los puedo ver. Nunca la he golpeado y ella solita se hace los golpes para culparme a mí, esa mala maña tiene ella”, finalizó entre lágrimas.

