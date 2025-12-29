Tras las rejas está el venezolano Darwin Alejandro Vega Páez (33) “Mamut 2”, cabecilla de la temida banda de extorsionadores “Los Sanguinarios del Tren”, facción del “Tren de Aragua”, que amasó una fortuna con el cobro de cupos y montó negocios con el dinero recaudado.

En los últimos cinco meses habría amasado medio millón de soles y que cada día, sobre todo los sábados, recaudaba de cinco a siete mil soles, según la Policía.

Con el dinero de sus víctimas, compraba buena comida, relojes caros, cadenas de oro y zapatillas de marca.

Atrapado

Detectives de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, al mando del general PNP Víctor Revoredo, lo atraparon en un departamento alquilado en un edificio de Chorrillos.

Allí también estaba su guardaespaldas y compatriota, Yohan Monsalve Meléndez (18).

“Lo cuido. Lo quieren matar porque hace cosas malas, extorsión”, confesó el “chaleco” que, según el general Revoredo, también compraba los alimentos a su jefe.

En operativos realizados en otros tres inmuebles cayeron el venezolano Emir Yegres (23) y el peruano Cirilo Velásquez (66).

Incautación

En el predio chorrillano donde cató “Mamut 2” se incautó veinte frascos de ketamina (droga para adormecer a víctimas llamada “viola fácil”), dinamita, 56 municiones de fusil, vóucheres, gorras del Ejército, once relojes, una cadena dorada, tarjetas bancarias y un kepí, entre otros objetos.

“Mamut 2” es “el representante del ‘Tren de Aragua’ acá; es quien reenvía el dinero a Colombia”, precisó Revoredo.

Con la plata de sus víctimas, “Mamut 2” inauguró dos barberías.

Víctimas

Antes de la captura, esta banda envío un explosivo y mensaje a la empresa de transportes Machu Picchu, de la ruta Chorrillos-Carabayllo.

Antes, la banda atentó a balazos contra tres trabajadores de la ladrillera Pirámide: el 10 de noviembre asesinó al jefe de seguridad Carlos Flores (57), el 5 de diciembre hirió a un gerente y 14 días después mató al jefe de despacho, Hodar Olarte (42).

También extorsionaron unas 25 empresas: “La Chama”, “La 20” y otras de transporte, una clínica veterinaria, un carwash, una tienda de drywall, una tienda de accesorios para autos, un taller de motos, una hamburguesería, un ingeniero, un contratista, una administradora y obras de construcción.