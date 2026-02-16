En el Día del Amor y de la Amistad, una presunta vendedora de drogas al menudeo acabó detenida por un policía que se disfrazó para la ocasión y llegó hasta su guarida, donde la sorprendió con un “regalo” que ella recibió feliz y emocionada.

Katherine Camacho (35) salió con una sonrisa a la puerta de su casa para recibir un ramo de rosas por parte de un elegante mensajero apodado “El Patrón”, quien en realidad resultó ser un agente encubierto del grupo Terna que la buscaba por vender drogas, en el Rímac.

El policía, vestido de civil, con sombrero y las flores, llegó acompañado de personas que hacían sonar una romántica balada y simulaban filmar la entrega.

Duro golpe

“¿Dónde está Katty? Ha venido ‘El Patrón’ a verte. Sal, mi amor”, recalcó con voz enérgica el agente policial disfrazado para “sorprender” a la supuesta delincuente y llevársela detenida.

Cuando la mujer recibió el presente, el policía mimetizado como distribuidor de rosas se lanzó sobre ella y la redujo. “Me emocioné porque pensé que me lo había enviado mi pareja”, declaró a la Policía, ya detenida.

Droga hallada

“Se encontró 540 envoltorios de PBC, clorhidrato de cocaína y marihuana. Tenía antecedentes por tráfico de drogas. El 2025 fue intervenida”, reveló el jefe del Escuadrón Verde de Lima, coronel PNP Carlos Alcántara, al detallar qué había en el domicilio donde se intervino a Katherine Camacho.

Policía disfrazado intervino a sindicada por narcotráfico.

La Policía investiga a fin de dar con los cómplices de la mujer intervenida en casa del Rímac donde se le halló droga para su venta.