Tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) cumplirán 10 meses de prisión preventiva y otros dos seguirán investigados en libertad mientras son procesados por presuntamente cobrar una coima para liberar a un joven a quien acusaron falsamente de portar un celular robado y llevaron detenido a la comisaría de Tambogrande, en Piura.

A los tres primeros se les procesa por concusión y a los dos restantes por fraude procesal en agravio del Estado.

Medida judicial

El Sexto Juzgado de Investigación de Piura dictó la medida de prisión contra los policías Bryan Smith Maza Cagallaza, Leandro Juniors Jocope Almestar y Jorge Armando Martínez Álvarez.

Además, un suboficial de tercera PNP y un alférez PNP afrontarán el proceso en libertad, debido a que el juzgado les dictó la medida de comparecencia restringida.

Ambos son investigados porque habrían firmado la documentación del caso.

Pago

Los hechos ocurrieron la madrugada del 11 de junio de 2025, cuando los policías detuvieron a G.C.H.S. en la esquina de los jirones Huancabamba y Sullana, en el distrito de Tambogrande, y luego llevaron a la comisaría y le solicitaron y recibieron S/1400 para liberarlo.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura pidió la prisión y los enviarán al penal de Piura.