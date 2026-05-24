En operaciones conjuntas de las fuerzas del orden en los departamentos de Madre de Dios y Ucayali, efectivos policiales y militares golpearon a mafias de la minería ilegal.

Equipos destruidos contaminaban y depredaban nuestra selva.

La minería ilegal, contra la que se combate, causa grandes y a veces irreversibles daños a nuestra selva y se lucha contra esa mafia.

Madre de Dios

En Madre de Dios, en Tambopata, se detuvo a cuatro personas. Tenían celulares, talonarios de peaje, municiones, mercurio y otros bienes para actividades de minería ilegal por S/309,640.

Además, en el sector “Francascajal”, los miembros del orden incautaron tres balsas traca, tres motores diésel, tres bombas hidráulicas, tres bombas de inyección, cuatro motosierras, tres taladros eléctricos, noventa metros de tubos metálico de 8 pulgadas, 570 galones de petróleo D2 y 108 galones de gasolina, así como material diverso valorizados en S/1′689,450.

Ucayali

En Ucayali, en el río Aguaytía, se destruyó 16 dragas fluviales y balsas carrancheras para actividades de minería ilegal de oro aluvial en la Amazonía.

El valor de los equipos e infraestructura destruidos en Ucayali supera los tres millones de soles, estimó la Policía.

Las acciones se desarrollaron tras labores de inteligencia que permitieron ubicar el centro de operaciones de las mafias vinculadas a esta actividad ilegal.

Durante el operativo, las fuerzas del orden neutralizaron maquinaria pesada empleada para la succión y remoción de sedimentos en el lecho del río, procedimiento utilizado para la extracción clandestina de minerales en zonas fluviales.