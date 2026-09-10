Aunque los cinco detenidos por el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes dieron positivo a las pruebas de absorción atómica que realizó la Policía, la pericia antropométrica mostró diferencias de estatura con los hampones en video.

Participaron cinco detenidos, pero ya habrían 12 intervenidos.

Los detenidos y presuntos implicados como miembros de “Los Pulpos”, según la Policía, son Frank Junior Quezada Cruz (23), Julio Zavaleta Quezada (19), César Iván García Rivera (20), Ángel Fabricio Bocanegra Linares (19) y José Miguel Cerrepe Dávila (18).

Prendas

La Policía y la Fiscalía realizaron la reconstrucción de los hechos y los investigados fueron vestidos con prendas y cascos negros similares a los usados por los criminales, cuyos movimientos fueron recreados.

Dispararon armas antes de su captura, pero la pericia antropométrica negativa -según OjoPúblico- pone en duda si los detenidos ejecutaron la matanza como informó la Policía.

Se usó la camioneta donde mataron a Farhad Monzón, Nadia Urtecho, Luis Rojas y Christopher García; y un patrullero simuló el auto de los asesinos.