Sujetos con armas de fuego robaron este miércoles 16 mil soles y las aves de corral de la casa de una pareja de comerciantes, en el distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, región Lambayeque.

A las 4:30 de la madrugada, tres hampones ingresaron a la vivienda del sector Chosica del Norte y redujeron a Ricardo Zafra Rodas, esposo Juana Mechana Navache, cuando descansaba en la sala.

Caja con dinero

Al buscar por todo lado, los rateros hallaron una caja cerrada con llave, donde al abrirla había cerca de 16 mil soles de ahorros de los esposos.

Después, en el corral de la casa, cogieron 16 aves -entre gallinas, gallos y patos- y las metieron en sacos.

Con su botín, huyeron a bordo de un mototaxi.

Ya robaron antes a los comerciantes y un sobrino fue herido de bala al oponer resistencia a un atraco en el lugar, recordaron.