Una operación con bandas “injertadas”, “soplones” y con intervención de policías y militares, se cree en retiro, sería la que se ejecutó en el robo de ocho lingotes de oro, valorizados en 1.2 millones de dólares, el último domingo en la Costa Verde, en San Miguel.

Mientras el dueño del metal sigue sin denunciar el asalto, lo que hace presumir que el oro robado es ilícito (producto de la minería ilegal, lo más probable), la Policía viene realizando pesquisas que van dando iniciales aproximaciones a lo sucedido en el asalto tipo “marca” en la subida de la avenida Bertolotto o puente Escardó.

Fuentes policiales consultadas hablar de un “soplo” salió del mismo entorno del propietario del mineral. Golpe en la Costa Verde se ejecutó a plena luz del día. La Fiscalía informó que investiga el robo agravado a una empresa de comercio de lingotes de oro, sin mencionar su nombre.

Cientos de autos

Cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de San Miguel captaron hasta un centenar de vehículos, entre autos, camionetas y motocicletas, ingresando a su distrito siguiendo al convoy desde Miraflores, sin despertar las sospechosas de los conductores que, según la Policía, no sabían del contenido de los paquetes que trasladaban.

La Policía sigue las investigaciones del espectacular atraco, aún no puede determinar si el oro es de procedencia legal o ilegal, porque hasta el momento no se ha presentado ninguna persona, ni representante de alguna empresa que asegure que el preciado mineral les pertenece.

Choferes

Se han tomado las declaraciones de los dos choferes de los autos, ambos están en calidad de agraviados.

Por la modalidad del asalto y robo, además de la cantidad de delincuentes que participaron, se presume que no se trate de una sola banda sino de varias, que se “injertaron” para cometer el delito.

Tampoco se descarta que entre sus integrantes haya policías o militares en retiro... o en actividad.