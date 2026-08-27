El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol) viene brindando el acompañamiento y la cobertura médica integral al suboficial superior PNP Paulo César Távara Colchado, quien resultó gravemente herido tras participar de un operativo policial en el distrito de Ventanilla.

El valeroso efectivo policial fue atacado por delincuentes armados en la zona de Pachacútec, mientras ejecutaba, junto a miembros de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, un operativo para liberar a una menor de edad que permanecía secuestrada. Durante el fuego cruzado, el suboficial Távara sufrió tres impactos de bala: dos en el brazo y uno en la mandíbula.

Tras recibir los primeros procedimientos médicos en el Hospital de Ventanilla, el efectivo policial fue evacuado de urgencia al Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, donde actualmente recibe atención médica altamente especializada.

Al respecto, Saludpol activó de inmediato las coordinaciones y brindó el acompañamiento a la familia del efectivo policial, a quien se le emitió una carta de garantía para la realización de una tomografía maxilofacial y de cuello sin contraste, examen crucial para el diagnóstico de sus lesiones.

Actualmente se encuentra estable y hospitalizado en dicho nosocomio, donde un equipo multidisciplinario de médicos especialistas evalúa su evolución para proceder con una cirugía.

Por su parte, el gerente general de Saludpol, Dr. Héctor Berastain Merino, reafirmó el compromiso inquebrantable de la institución con los miembros de la Policía Nacional del Perú quienes exponen sus vidas en cumplimiento del deber.

“Nuestra misión es asegurar una atención oportuna, eficiente y de la más alta calidad. Hemos dispuesto que se activen todos los mecanismos necesarios para garantizar que el suboficial Távara cuente con los insumos y procedimientos especializados requeridos para su pronta recuperación”, enfatizó.