El feminicida confeso, Sergio Tarache Parra, será recluido en el penal Ancón I, cumpliendo una prisión preventiva de nueve meses ordenada por el Poder Judicial. Durante este período, se espera que se resuelva su condena.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció el jueves por la tarde que Tarache Parra ingresará al referido centro penal, donde cumplirá la medida de prisión preventiva mientras se llevan a cabo los procesos judiciales para determinar su condena por el feminicidio de Katherine Gómez.

Que el procesado, Sergio Tarache Parra, ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Ancón I, conforme a los procedimientos establecidos por el INPE.

En la noche del martes 30 de enero, Sergio Tarache, quien prendió fuego a su expareja en marzo de 2023, fue extraditado desde Colombia a Perú para enfrentar a la justicia por el crimen. El traslado se realizó en una aeronave de la Policía Nacional, que aterrizó en la base de la Aviación Policial en el Callao a las 21:20 horas, después de hacer escala en la zona fronteriza de Leticia. El miércoles 1 de febrero, durante la audiencia de control de identidad, estuvo presente Cinthia Machare, madre de la víctima.

La familia de Katherine Gómez demanda la pena máxima para el ciudadano venezolano que le quitó la vida a la joven. Este caso ha conmocionado al país, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la demora en los procesos judiciales.

“Yo pasaré mi vida llorando a mi hija y él debe pasar toda su vida pudriéndose en la cárcel. Me siento muy ansiosa, esperé mucho tiempo por este día. También estoy muy triste porque, a pesar de todo lo que he hecho, nada me va a devolver a mi hija. Pero poco a poco se va haciendo justicia. Eso es lo único que me mantiene de pie”, dijo Machare a RPP.