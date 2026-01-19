Edson Ángel Cruz Meza (18) “Edson” es uno de los “irrecuperables” que menciona el jefe de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo, cuando se refiere a sujetos incapaces de rehabilitarse: confesó 11 homicidios y alardeaba de su condición criminal en redes sociales.

“Edson” es un “raquetero” y sicario implicado en asesinatos, entre ellos los del cantante urbano Roberto Farge (20) “Yerzi” y del contador Julio Tupia (30) en 2023 y 2024, respectivamente.

Fotos de crímenes

“En sus redes sociales se visualiza la publicación de once fotos de hechos criminales perpetrados en el Callao, es decir once sicariatos, donde él textualmente se los atribuye. Van once. Y a los familiares de las víctimas les envía mensajes”, reveló el director de la Región Policial Callao, general PNP Ricardo Espinoza.

Con banda

En una foto posa con un arma de fuego en la mano al lado de más integrantes de la banda “La Jaula”, dedicada al sicariato, robos y extorsión. A otros dos hampones se les ve con pistolas.

Exhibía armas, fajos de dinero y hasta máscaras en sus redes y se mostraba orgulloso de sus crímenes.

Tatuaje

A “Edson” lo delató un gran tatuaje que tiene en el pecho, luego de que días atrás fue capturado tras robar el auto a un taxista.

Nacido y criado en el asentamiento humano José Boterín, “Edson” fue moldeado por un entorno de violencia y su paso por “Maranguita” no sirvió para “recuperarlo”.

A los 15 años, ya aparecía en registros policiales rodeado de drogas y armas. Publicó en redes un mural con nombres de sus víctimas.