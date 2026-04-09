La Policía detuvo al presunto autor del ataque a balazos contra una madre de familia que resultó herida de gravedad en un condominio de la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María.

El exrecluso Christian Maurizio Cabrera Pizarro (30) “Volao” confesó que José Amasifuén Huamán, a través de un amigo, lo contrató por dos mil soles para asesinar a su exesposa Jasith Sangama Fasabi, el 24 de marzo pasado, en la puerta del condominio donde ella vive.

“Como el ‘trabajo’ no se hizo, solo me dieron 500 soles”, refirió a la Policía.

Trascendió que la detención “Volao” ocurrió la cuadra 9 de la avenida La Paz, en el distrito de San Miguel.

Canta todo

El sicario intervenido detalló que le proporcionaron una foto de la víctima y el edificio donde reside.

Sobre el revólver que usó en el atentado y la bicicleta en la que llegó y huyó, declaró que los desapareció.

Jasith Fasabi acusó a José Amasifuén de haber mandado a matarla por la disputa de 220 mil dólares y propiedades adquiridos durante el matrimonio. El hombre fue detenido, pero un juez le dictó comparecencia.

Casa

El jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), coronel PNP Robert Trujillo, refirió que Christian Cabrera reconoció ser el gatillero del crimen.

“Personal Diviac, gracias al trabajo minucioso y la recopilación de cámaras, logró tener cierta información de que ‘Volao’ es el que habría participado en este hecho criminal”, manifestó.

Refirió que cuando se le intervino, aceptó haber participado en este hecho y en un registro a su casa se encontró las zapatillas y una prenda de vestir que tienen similitud con las que había utilizado el día de los hechos.