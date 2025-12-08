De tres balazos, sicarios asesinaron a un periodista y dirigente gremial, cuando en una moto, junto a su hermano, regresaba de realizar una transmisión de un evento particular en el centro poblado Ciudad de Dios, en el distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad.

Fernando Núñez Guevara, director del medio Kamila TV y secretario del Interior, Actas y Archivo de la Asociación Provincial de Periodistas (ANP) - Chepén, fue victimado la noche del sábado y resultó herido su hermano, David Núñez Guevara, quien quedó internado en el Hospital Regional Docente de Trujillo.

Hermanos

Los hermanos iban a bordo de una moto por la carretera Panamericana Norte y eran seguidos por otra motocicleta con dos sicarios.

A la altura de la curva “La Barranca”, les dispararon. Policías auxiliaron al hermano del periodista que murió en el acto.

Futuro abogado

Fernando Núñez era conocido en Guadalupe, había aprobado su tesis y se iba a graduar como abogado, y era gerente de Son D’ Núñez Sonido & Orquesta, antes Orquesta La Nano Band.

“Le dije que tenga cuidado por su trabajo, me decía que no tenía miedo porque hacía lo correcto”, declaró la viuda del comunicador.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú condenó el tercer asesinato de un periodista en el Perú durante el presente año.