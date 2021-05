Luego que golpeara e intentara asesinar a la madre de sus hijos tras comunicarle que se retiraba de su hogar, el sujeto identificado como Edgar David Arroyo Huarisueca (30) incendió la casa, en San Juan de Lurigancho. La mujer denunció que ella es víctima de violencia familiar desde el año 2017, pero nunca recibió ayuda de la Policía.

El ataque ocurrió en la zona de Jicamarca, un día después de que Isabel Chávez Flores celebrara junto a su suegra y sus cuatro hijos el cumpleaños de uno de los menores.

El hecho ocurrió en la zona de San Antonio en Jicamarca.

Chávez le pidió a su suegra de que se quedara en la casa, pues temía que pudiera ser golpeada una vez más por Arroyo Huarisueca. La madre de su pareja no pudo y se retiró.

El sujeto llegó en la madrugada e intentó ahorcarla. Ella luchó largos minutos para sobrevivir, logró liberarse y le pidió a sus hijos que se vayan. “Levántate’, me dijo. Me jaló de mi cabello y luego me ahorcó y me botó”, contó la víctima.

De pronto, el sujeto roció gasolina a la casa y le prendió fuego. Isabel pidió ayuda a sus vecinos, trataron de controlar el incendio pero fue imposible. Un grupo de sus vecinos, por su parte, llamó a la Policía y así capturaron al atacante.

La víctima señaló que en 2017 denunció a su pareja en la comisaría de El Agustino por violencia familiar y de ahí se fue a vivir en San Juan de Lurigancho. En la comisaría del sector pidió alejamiento de parte del padre de dos de sus hijos pero, a la fecha, no recibido, según dijo, ningún tipo de ayuda.