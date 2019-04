Cuatro denuncias realizó ante la Policía por intento de feminicidio, pero sujeto sigue en libertad

Pese a que contaba con una orden de restricción emitida por un juez, un sujeto estuvo a punto de matar a su expareja. El hijo de ambos, de apenas de 3 años, presenció el intento de feminicidio.

El pasado 17 de abril, Gianfranco Venegas Cotillo (30) se dirigió a la casa de Anya Cerrón Pinedo (26), en San Martín de Porres, con la excusa de ver a su hijo. La joven se había separado del sujeto hace varios meses, debido a las constantes agresiones que padecía. Incluso, consiguió que un juez ordene medidas de protección a su favor (Gianfranco debía mantener una distancia de 200 metros).

Venegas, sin embargo, hizo caso omiso y, luego de que Anya abrió la puerta aquel día, empezó a golpearla. “Me tiró la puerta y me provocó un moretón en el pecho. Luego me subió a mi departamento, en el segundo piso, y me propinó puñetes y patadas”, dijo la joven madre.

Venegas intentó asfixiar a la mujer, sin importar que su hijo esté presente. “Menos mal en ese momento apareció el hijo del dueño de la casa y él paró”, precisó.

LO DEJARON LIBRE.

Agentes de la comisaría Sol de Oro fueron alertados de lo sucedido y detuvieron al agresor. Dos días después se realizó una audiencia, según relató la denunciante, y allí el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte determinó que Venegas afronte el proceso en libertad y solo lo sancionaron con 98 días de prestación de servicio a la comunidad. Volvió a imponer medidas de protección.

Personal del Ministerio de la Mujer y del Ministerio Público atendieron el caso.

