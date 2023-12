El crimen de la joven Linsey Vega, quien fue hallada sin vida en una playa de Lurín, ha sido el trágico final de una serie de hechos violentos que, una vez más, pasaron desapercibidos para las autoridades y los angustiados familiares.

Así quedó establecido en el diario personal de la mujer, que fue hallado por sus deudos tras la trágica desaparición. La víctima revela que era sometida a agresiones constantes por parte de José Emanuel Pure Guizado (28), su expareja y el principal sospechoso del crimen. Actualmente, está como no habido.

“Y su reacción fue horrible, me agarró del cuello, me empezó a golpear contra la pared, me tiró puñetazos en el ojo y la nariz, me sacó sangre”, escribió Vega con su puño y letra.

HORROR. “El temor de la víctima era evidente. En su diario, revela con crudeza que no era la primera vez que Pure Guizado la golpeaba. “Por eso es que yo ya tenía miedo y no quería ir con él”, se lee en el cuaderno.

Igual de sorprendente, es el hecho de que el presunto feminicida le debía una considerable suma de dinero a Linsey Vega, Las hipótesis apuntan a que le quitó la vida para evadir este pago.

“Mi hermana le sacó una moto de 9 mil 500 soles, pero ella dice 6 mil 300 que nunca pago”, dijo la hermana de la víctima, Rosmery Vega.

La Policía ya tiene en su poder el diario de Linsey Vega. Además, intenta hallar a Pure Guizado para esclarecer este crimen.