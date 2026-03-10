Herido de bala resultó ayer Jorge Huanca Merino (58), alcalde del distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, Piura, al ser atacado por dos sicarios en una moto cuando conducía una camioneta de la comuna.

A las 10:15 de la mañana, circulaba por la avenida Guardia Civil, a la altura del hospedaje “Tercer Cielo”, en el distrito de Castilla, y el hampón que iba en el asiento trasero de la moto sacó un arma de fuego y le disparó varias veces.

Extorsión

Meses atrás, el alcalde comenzó a ser amenazado por extorsionadores que lo habrían atacado, según una de las hipótesis que maneja la Policía.

En la comisaría de Suyo, el 2 de mayo de 2025, el alcalde Jorge Huanca presentó una denuncia por ser víctima de extorsión.

Herido

Serenos auxiliaron al alcalde y lo trasladaron de emergencia a la clínica Carita Feliz, en la ciudad de Piura, donde fue atendido por la médico de turno, Wilma Coronado.

Se le diagnosticó “herida de miembro inferior nivel no especificado por proyectil de arma de fuego con entrada y salida, herida en el miembro inferior y otros traumatismos en la pierna izquierda”.