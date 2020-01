Cámaras de seguridad de una zona del distrito de Surco captaron el momento en que una mujer era agredida por su conviviente. En las imágenes se observa caminar a la víctima cuando de pronto su pareja la sigue, ella intenta huir, pero él es más rápido, la jala de los pelos, la alza y la tira contra el suelo hasta en dos oportunidades.

De acuerdo a RPP Noticias, el agresor identificado como Edison Jesús Romero Montiel, un ciudadano de nacionalidad venezolana, mantenía una relación sentimental de 10 meses con su víctima, quien sería una trabajadora del Ministerio de Salud.

“Convive conmigo y sin embargo tomaba casi continuamente y fumaba, Y como yo no le compraba (lo que quería) a veces se alteraba. Me exigía, me manipulaba, me amenazaba. Tengo videos, pruebas, audios. Quisiera que me ayude la Policía y la Fiscalía”, detalló la agraviada que prefirió mantener en reserva su identidad por temor a represalias.

Cámaras de seguridad de Surco registraron la agresión a una mujer en plena vía pública. (Video: RPP Noticias)

Según el matinal, vecinos de la zona lograron detener la agresión y trasladaron a la mujer al Hospital Casimiro Ulloa. Ella llegó al nosocomio con múltiples contusiones en los brazos y un corte en la cabeza.

En tanto, Edison Romero fue detenido por la policía y trasladado a la comisaría de Surco para las diligencias correspondientes. Se conoció que la víctima asentó la denuncia correspondiente.

#AHORA | Agentes de la @PoliciaPeru ubicaron y capturaron al ciudadano venezolano Edinson Romero Montiel (35), quien agredió salvajemente a su conviviente esta madrugada, en #Surco. La víctima se encuentra recibiendo asistencia por parte de la #PNP. #LaPNPnoSeDetiene pic.twitter.com/RC6YExXBLO — Mininter Perú (@MininterPeru) 20 de enero de 2020

