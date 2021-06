Una mujer taxista que, al parecer estaba en estado de ebriedad, casi provoca una tragedia en Surco. Ella manejaba su vehículo en sentido contrario, se subió a la vereda, embistió la mercadería de un comerciante para, después, regresar a la pista y terminar impactando contra un árbol. La conductora, identificada como Secivel Salas Sánchez (46), rechazó recibir ayuda de los paramédicos de la Brigada de Rescate de la comuna de Surco y en todo momento opuso resistencia a ser intervenida por la Policía.

La taxista regresó a la pista en sentido contrario y choca contra un árbol. (Captura de video)

La imprudencia de la taxista fue captada por las cámaras del Centro de Control de Operaciones de Surco. En las imágenes se ve a la mujer conducir el vehículo Station Wagon, de placa C2L-410, en sentido contrario en la cuadra 5 del jirón Camino Real y, posteriormente, perdiendo el control.

La infractora se resistió a la intervención policial. (Captura de video)

Hasta el lugar del accidente llegaron los especialistas de la Brigada de Rescate del distrito para atenderla pero ella se negó. Secivel Salas Sánchez bajó del vehículo y segundos después volvió a subir.

«Al momento de querer hablarle, no me respondía. Se notaba que la señora había ingerido alcohol. Hablaba pero no era coherente. La señora estaba bastante reacia. Estaba agarrada al timón pero no coordinaba bien sus movimientos», explicó Pamela Enciso, brigadista de Surco.

Agentes de la comisaría de Surco arribaron al punto y tuvieron que usar la fuerza para sacar a la mujer del vehículo, esposarla en el piso y llevarla a la dependencia policial. “No estoy borracha”, repetía para que los policías no la intervengan.