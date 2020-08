La actual Jefa de Fiscalización de Magdalena, Susel Paredes, expresó su indignación por el caso del joven que agredió con insultos discriminatorios a los integrantes de su Serenazgo y que, además, se negaba a usar la mascarilla.

En comunicación con ATV, Paredes recordó que “es delito discriminar” y que por ello han iniciado las acciones legales correspondientes a través de la Procuraduría Pública Municipal.

“Ese señor que es un presunto delincuente, es un pobre infeliz, huachafo, que encima de ser racista, usa palabritas en inglés. Es un pobre huachafo ese pata que ha cometido un delito. Eso de ’rochesito’, ‘sorry’, es un remedo de pituco, un ser infeliz”, explotó la funcionaria.

Paredes dijo que no cree en las disculpas del joven identificado como Arón José Cotrina Gómez.

“Cómo va a ser sincero, como ya sabe que la arruinó por no decir otra palabra... Un individuo despreciable, estoy molesta, es un delincuente, y encima se burla de nuestro personal. Merece el repudio generalizado de todo el país”, sentenció.

susel paredes en ATV noticias - OJO

Ayer, este sujeto que se fue grabado cuando se negó a usar su mascarilla pese a que es obligatorio, se comunicó con RPP para dar su versión de los hechos. Según el hombre, los miembros de la seguridad ciudadana no debían sentirse ofendidos, pues no tuvo intención de insultarlos.

“En realidad, sorry a los serenazgos. Yo entiendo que están haciendo su trabajo, les dan órdenes, entiendo, pero no quería faltarles el respeto y no creo que deben ofenderse porque todos somos cholos. Yo soy serrano y todos tenemos sangre indígena y española en nuestro cuerpos somos peruanos y debemos estar orgullosos de eso”, dijo.

