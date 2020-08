El video de un joven se volvió viral por negarse a usar su mascarilla pese a que es obligatorio debido a la crisis sanitaria en Perú por el coronavirus (Covid-19). En las imágenes se le escucha decir al muchacho que no le importa que le pongan la multa, pues su papá lo puede pagar. Además agredió verbalmente a dos serenos de Magdalena del Mar.

“Que me pongan una multa, mi viejo la paga (...) No me voy a ir a mi casa, estoy paseando a mi perro, par de ser** igualados. No me jo** ser**, indio asqueroso. Cállate se***. Si me siguen y me graban me da igual”, dice el joven mientras camina y su mascota se encuentra orinando en un parque.

Este sujeto fue identificado como Arón José Cotrina Gómez y se comunicó con RPP para dar su versión de los hechos. Según el hombre, los miembros de la seguridad ciudadana no debían sentirse ofendidos, pues no tuvo intención de insultarlos.

“En realidad, sorry a los serenazgos. Yo entiendo que están haciendo su trabajo, les dan órdenes, entiendo, pero no quería faltarles el respeto y no creo que deben ofenderse porque todos somos cholos. Yo soy serrano y todos tenemos sangre indígena y española en nuestro cuerpos somos peruanos y debemos estar orgullosos de eso”, dijo a RPP Noticias.

Según explicó, la grabación mostrada por los serenos de Magdalena no muestra todo lo que ocurrió y dijo que tenía permiso de la Policía para pasear a su perro sin utilizar la mascarilla, pese a que este implemento es de uso obligatorio.

Joven que no quiso usar mascarilla da su versión

“El problema fue que ellos se alteraron y trataron de desquitar su ira conmigo. Entiendo que no estaba con la mascarilla y que debía ponérmela, pero puedo convulsionar (…) Me arrepiento de haberle dicho eso y que haya justo salido eso en la parte del video, porque no fueron así las acciones, creo que el serenazgo se enojó y fueron muy agresivos conmigo, Vino la policía me tiraron al piso me agredieron y todos en el parque vieron”, manifestó.

