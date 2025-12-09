El taxista que el sábado atropelló a una trabajadora de limpieza pública de Miraflores y huyó al abandonarla gravemente herida en el pavimento, también poco antes intentó abusar de una joven a quien brindó servicio de taxi por aplicativo.

Al presentarse en la comisaría Diez de Octubre para denunciar un intento de ultraje en su contra, la mujer de 19 años descubrió que el agresor, Paolo César Valer Gálvez (29), estaba detenido en Miraflores.

Según parte policial, la madrugada del sábado el taxista desvió su ruta hacia San Juan de Lurigancho y, antes de llegar a la casa de su víctima, en Diez de Octubre, se abalanzó sobre ella entre los asientos para tocarla.

Hechos

La joven forcejeó, abrió la puerta y cayó al pavimento mientras gritaba pidiendo auxilio, y el taxista huyó en su vehículo.

“Él se me vino encima entre los asientos. Grité, forcejeé la puerta y logré salir. Se cayó sobre mí y luego escapó”, señaló la joven que confirmó que reconocía al detenido como su agresor.

El pago del servicio por una amiga de la joven se hizo por Yape, lo que permitió identificar al conductor por su nombre, y cámaras de seguridad registraron la escena en que caen fuera del vehículo.

¡Preso!

Por los delitos que le imputan, en el intento de violación y por atropellar a una mujer en la avenida Arequipa, piden que reciba prisión preventiva. Pago realizado por Yape permitió identificarlo y capturarlo.

Hilda Herrera (53) quedó gravemente herida luego de ser atropellada por el taxista que manejaba a excesiva velocidad.