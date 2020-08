La señora Gregoria Velásquez espera en la Morgue de Lima el cuerpo de su hija Mayurit, quien falleció en la discoteca ‘Thomas Restobar’ a donde asistió porque una amiga la convenció de ir a bailar.

La mujer contó que su hija es madre soltera y deja dos hijos en la orfandad.

“Me entero porque me llama a la 6 de la mañana su amiga diciéndome que mi hija había fallecido. Mi hija grabó todo en su celular porque estaba en la fiesta. No sabía (que ella había ido) Su amiga la llamó y se fue con ella”; contó a América Noticias.

Se trata de Mayurit Salcedo Velásquez, una de las 13 víctimas de esta tragedia en Los Olivos.

“Ella tiene dos hijos, el mayor lo tiene su papá y el menor lo tengo yo (...) Me dejó al bebé, a su hijito, se fue y ya no volvió. La llamo por teléfono y ya no me volvió a contestar más”, contó la dolida madre.

Según la Policía Nacional, 120 personas asistieron a esta discoteca en la cuadra 2 de la avenida El Zinc, en Los Olivos.

discoteca los olivos - OJO

