Un policía uniformado y de servicio, que iba en una moto lineal en Ventanilla (Callao), murió ayer al perder el control de la unidad y caer al pavimento, donde fue arrollado por las llantas posteriores de un tráiler que circulaba a su costado.

A la altura del kilómetro 37.5 de la Panamericana Norte, el brigadier PNP Ricardo Jacinto Manríquez Porro (56) cayó al suelo y fue arrollado por las llantas posteriores del camión y murió en el acto.

A las 8:38 de la mañana de ayer, el suboficial se desplazaba por la pista, justo donde había algo de tierra y arena, al lado de la vereda.

A su costado iba el tráiler y, tras cruzar la avenida Indoamérica, el agente se despistó con su moto y cayó hacia los neumáticos.

Cámara de videovigilancia del paradero Hogar grabó todo.

Intervenido

El tráiler que atropelló al policía se estacionó más adelante y su conductor, Luis Guerra, fue intervenido.

Manríquez prestaba servicios en la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de Ventanilla y en redes sociales la Policía precisó que “perdió la vida en cumplimiento de su servicio durante el control de tránsito”.

Otro accidentes

En Pucusana, en el kilómetro 60 de la Panamericana Sur, a la una de la madrugada, el auto que conducía el suboficial PNP Jhon Guevara Olivera (23) se despistó y volcó aparatosamente. Enerina Escalante (51) y su hijo de 7 años están graves mientras que la otra hija de la mujer, de 14 años, murió.

Asimismo, en la Panamericana Norte, en Puente Piedra, otro hombre murió arrollado por una camioneta conducida por un joven de 28 años.