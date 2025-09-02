Con un dron que les permitió perseguirlos, la Policía capturó a tres integrantes de la banda “Los Locos del Sur”, dedicada a robar camionetas de alta gama que luego usaba, con las placas cambiabas, para robar bajo la modalidad del “raqueteo”.

MÁS INFORMACIÓN : Policía en moto muere arrollado y chofer de auto es detenido

Según la Policía, el 29 de agosto, en Villa El Salvador, encañonaron a un hombre para robarle su camioneta a la que luego colocaron la matrícula falsa ZGN-560.

MÁS INFORMACIÓN : Asesinan de 5 balazos a abogado y policía en retiro dentro de su oficina

Con ese vehículo, al día siguiente, los delincuentes con armas de fuego asaltaron a una familia en San Juan de Miraflores. Al conductor lo golpearon en la cabeza y se llevaron su vehículo.

Atracos

“En el primer hecho, robaron una camioneta Hyundai Tucson, color blanco con techo negro, y en el segundo otra con similares características, casi iguales. Tras el último robo escaparon en ambas camionetas, pero a los minutos fueron cercados. Una de ellas fue impactada por un vehículo en que iban los policías”, informó el jefe de la Divpol Sur 1, coronel PNP Daniel Jares Reyme.

Detenidos

Se trata del cabecilla Roy Alarcón Pampas (25) “Cochinola”, quien purgó condena por tentativa de homicidio en el penal de Lurigancho, así como de los sujetos con antecedentes Jeffer Rodas (24) “Chiquitín” y Alexis Pirgo (27) “Jai”.

“Robacarros” detenidos eran el terror en Lima sur.

Víctimas

Policías del Depincri Surco y de la Dirección de Inteligencia, autores de la captura, les incautaron dos armas de fuego, drogas, tarjetas bancarias y un pasamontañas.

Los hampones robaban al paso por las calles de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Surco y Chorrillos.