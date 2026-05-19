Trece integrantes de la organización delictiva de venezolanos “El Hampa del Tren de Aragua” fueron detenidos en El Agustino y entre los capturados figura una temible mujer encargada de cortar dedos de secuestrados para exigir el pago de rescates a sus familiares.

La venezolana Crismar Andreína Contreras Gonzales (19) “La Cortadedos”, quien llegó al Perú a los 12 años, mutilaba dedos de hombres plagiados con el gancho de prostitutas.

Ella ha sido reconocida por quienes sufrieron su accionar criminal.

Las víctimas son hombres seleccionados “por las mismas mujeres de la banda que realizan un servicio de carácter sexual y son privados de su libertad” y “los tienen cuatro a cinco días”, informó el comandante general de la Policía, Óscar Arriola.

Crueles

Tras contactarlos por redes sociales, las mujeres los citaban en un lugar y luego los llevaban a otro, donde estaba el resto de la banda. Exigían de 100 a 300 mil soles por liberarlos.

Para presionarlos a fin de que depositen lo exigido en cuentas bancarias, los golpeaban en la cabeza. “Luego les cortan los dedos y ultimaban”, precisó Arriola.

Un venezolano fue asesinado, desmembrado y lanzado en Santa Anita días atrás. Las víctimas eran empresarios, comerciantes, mineros e ingenieros.

“La Cortadedos”

“La Cortadedos” cayó con 12 compatriotas más en cuatro intervenciones simultáneas en predios realizadas por policías de la División Antisecuestros de la Dirincri la noche del domingo. Dos eran lugares de cautiverio en El Agustino.

Algunos maleantes se lanzaron a casas aledañas, como Dicnaycoris Franco, quien se fracturó un brazo.

También cayó Karla Hernández Tobar (19) y otras seis mujeres, algunas menores. Los demás son varones.

Entre las víctimas figuran un ingeniero y un empresario minero, este último que entregó 300 mil soles para lograr su libertad.

La venezolana Crismar Andreína Contreras Gonzales (19) “La Cortadedos” es despiadada.