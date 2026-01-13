Un hampón venezolano implicado en asesinatos, integrante de la banda “Los Soles de Lima Norte”, facción de “Los Hijos de Dios”, cayó en manos de agentes policiales cuando la pasaba bien en un búnker.

Dickson Bell Espinoza Belisario (30) “Zeta” fue atrapado en la casa que alquiló al borde de un cerro de San Juan de Lurigancho.

Se le relaciona a asesinatos, según la Policía, y hace recordar a Christopher Fuentes González “Maldito Cris”, un venezolano vinculado a la organización criminal “Tren de Aragua” y que acabó abatido el 16 de junio de 2023 al disparar contra agentes policiales.

La Policía seguía los pasos a “Zeta” y organizar una “rumba criminal”, a la que asistieron sus compatriotas, permitió atraparlo.

Selfis

En el lugar, entre música, alcohol y rodeado de mujeres, los sujetos habrían planeado acciones criminales.

En el celular de "Zeta" había selfis, fotos posando con armamento con miras láser y pistolas que mostraba en redes sociales.

“Zeta” se exhibía en redes sociales con armas de fuego.

Golpe

La intervención se ejecutó en la mañana por agentes del Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera (Beicce), de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

En el lugar se encontró tres cartuchos de dinamita, municiones, drogas sintéticas, pulseras amarillas que llevaban los invitados y dos imágenes a las que se encomendaban: una de “La Santa Muerte” y otra la de un duende con monedas para “custodiar” el dinero mal habido.

Antecedentes

“El 21 de febrero del 2025 fue capturado en Lurín. Se le dictó nueve meses de prisión preventiva para ser investigado por tenencia ilegal de armas. Hace un mes, salió del penal. Hablamos de que el año pasado cayó en Lima sur, ahora la intervención fue en Lima este y conocemos que integraría una banda que opera en Lima norte”, refirió el jefe de la División de Investigación de Homicidios, coronel PNP Carlos Morales.

“Zeta” cayó con el peruano Magiver García (30), quien es investigado.