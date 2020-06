Tras un trabajo de inteligencia de los agentes del Depincri-Cercado, se logró la captura de Gilberto Keiber Francisco Arévalo (30), (a) “Carlitos” de nacionalidad venezolana, sindicado como responsable de la muerte de su compatriota Mayeli Katherine Fernández Ortega (27).

La joven fue hallada sin vida con cinco impactos de bala en el cuerpo debajo del puente Huánuco en la avenida Evitamiento, en El Agustino, el pasado 3 de diciembre en 2019.

El móvil del crimen aun se encuentra en investigaciones. No obstante, los agentes presumen que la víctima lo habría “cerrado” con algún ilícito negocio o delatado.

Sin embargo, los videos hallados en su celular terminaron por delatar su crimen. Estas imágenes no solo revelan sus gustos por las armas de corto y largo alcance, sino que hay audios que pondrían en evidencia la planificación de un crimen.

Audios de terror

“Aunque matando a ese viejo, va a salir de la ratonera, va a salir de donde esté escondido”.

“Las barulitas me hicieron buena, pero campaña, campaña, hermano. Nueve, nueve. Esas no fallan. Esas no se quedan pegadas, esas no fallan, esas las ponen a dar vuelta en el piso”.

"Mañana nos vamos a dar una vuelta, que a Anderson le va a tocar, y le va mostrar la foto a la gente que esté ahí parada. La va a mostrar la foto: “Bueno, este señor, para hablar con él, que vamos a hacer negocio”. "Y cuando va él: “qué pasó chamo”. “Mira que fulano me mando a decirte algo: “Ah mira” Bom, boom, boom. Tú sabes como es la película”

