Sujetos vestidos con uniformes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), equipo táctico de élite de la Policía Nacional del Perú (PNP), secuestraron este domingo a un empresario vinculado a la minería ilegal de oro y asesinaron a tiros a sus cuatro acompañantes, en Trujillo, departamento de La Libertad.

El ataque ocurrió a las 2:46 de la madrugada, cuando las víctimas, que habían salido de una discoteca en el límite de los distritos de Trujillo y Víctor Larco Herrera e iban en una camioneta blanca Ford Bronco Raptor, de placa CZI-019, fueron interceptadas por los falsos policías entre las cuadras 3 y 4 de la avenida Húsares de Junín.

Diez personas y tres vehículos habrían participado en la operación criminal, según la Policía.

Un equipo especial de la División de Investigación de Secuestros procedente de Lima llegó a Trujillo y trabaja en el caso.

Accionar

Al simular una intervención policial con una camioneta Hilux blanca, similar a las que usan los agentes policiales, tres uniformados bajaron de su unidad y rodearon parcialmente la camioneta Ford interceptada.

Los hampones solicitaron documentos personales y tras disparar a los acompañantes de su objetivo abrieron las puertas del vehículo y sacaron a Jens Marty Lara Tantaquilla (31), un empresario dedicado a la compra y venta de mineral, con antecedentes por minería ilegal e intervenido en febrero de 2020 durante un megaoperativo.

Silenciadores

Los criminales usaron armas con silenciadores.

Los cuatro fallecidos son Farhad Andrea Monzón Lingán (20), pareja sentimental del secuestrado, y Nadia Edith Urtecho Rodríguez (28), ambas promotoras de eventos en una discoteca de Trujillo; así como los guardaespaldas Luis Alberto Rojas Ramos (37) y Christopher Eduardo García Álvarez (33).

“Los Pulpos” y “La Jauría”

El coronel PNP Víctor Revoredo declaró que por la modalidad del ataque la hipótesis técnica es la participación de integrantes de la organización criminal “Los Pulpos”. Otros vinculan el secuestro a “La Jauría”.

Al respecto, el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, advirtió que “ningún delincuente le ha ganado al Estado” y que ”los vamos a capturar y los vamos a abatir, así como han utilizado la fuerza, la Policía utilizará la fuerza letal”.

Aseguró que detrás del atentado podrían estar las bandas delictivas “Los Pulpos” y “La Jauría”.

Facultades

En tanto, el premier Luis Galarreta y el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, aprovecharon el caso para indicar que “demuestra” la importancia de declarar legalmente a las organizaciones delictivas como “grupos hostiles”, tal como señala el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo ante el Congreso.

“Es importante declarar como grupos hostiles a estas organizaciones criminales. (Las Fuerzas Armadas hubieran actuado en este caso) con inteligencia militar y a través del despliegue de los equipos de las fuerzas de operaciones especiales”, aseveró Belaunde.