Más allá de por quién se apoye, respetable en todos los casos, votar bien implica en las Elecciones Generales 2026 hacerlo de tal manera que nuestro sufragio sea considerado válido cuando se realice el conteo de votos por los miembros de mesa.
Con 38 organizaciones políticas participantes, dos de ellas sin aspirantes presidenciales y una tercera excluida por el fallecimiento de su candidato, la cédula de votación en las presentes Elecciones Generales 2026 de por sí es complicada con sus 42 centímetros de ancho y 44 de largo.
Organizada en cinco columnas, la cédula nos permitirá la votación para la Presidencia (presidente y dos vicepresidentes); Senado (Distrito nacional); Senado (Distrito electoral múltiple/regiones); Cámara de Diputados y Parlamento Andino.
Presidencial
Elegiremos un presidente con sus vicepresidentes, 60 representantes del Senado (30 de distrito electoral único con voto nacional y 30 por distritos electorales múltiples o regiones), 130 representantes para la Cámara de Diputados y 5 representantes titulares y 10 suplentes (dos por cada titular) del Parlamento Andino.
En la primera columna, para presidente y vicepresidentes, se debe marcar con un aspa o cruz el símbolo de la organización política y/o la foto del candidato presidencial. Solo se puede marcar una opción para que sea válido.
Senado
En la segunda columna, para senadores a nivel nacional, se debe marcar el símbolo del partido o alianza y, si se desea (no es obligatorio), se puede escribir uno o dos números de candidatos de esa misma organización, dentro del mismo casillero, al permitirse hasta dos votos preferenciales.
En la tercera columna, para senadores a nivel regional, también hay que de marcar el símbolo de la organización política y se puede o no escribir un solo número de un candidato dentro del único recuadro de voto preferencial.
Diputados
En la cuarta columna, para diputados, además del símbolo de la organización política también se puede escribir uno o dos números de candidatos con la opción de dos votos preferenciales.
En la quinta columna, para parlamentos andinos, se debe marcar el símbolo de la organización política y, si se desea, escribir uno o dos números de candidatos de esa lista (votos preferenciales).
Voto cruzado
Una opción es el voto cruzado, que permite elegir a organizaciones políticas distintas en cada columna. Para que ello sea válido, en cada columna solo se debe marcar una sola opción (votar en la misma columna por dos partidos anula el voto en ese rubro).
Es decir, se puede votar por un mismo partido en las cinco columnas, pero también por uno para presidente y por otros para senador nacional, senador regional, diputado y parlamentario andino.
El voto cruzado se da con las cinco columnas, no en una misma, de tal que, por ejemplo, si se vota por diputado por un partido y se marca por diputado para otro partido, porque quizá nos simpatizan candidatos al cargo de diferentes grupos, nuestro sufragio para Cámara de Diputados se anulará.
No olvide que se debe marcar una cruz o un aspa sobre el símbolo del partido o la foto del candidato, por lo que no son válidos los garabatos, un solo trazo o líneas que no se cruzan dentro de foto o símbolo.