Informado de que se difundiría hoy un nuevo informe periodístico sobre sus nexos con el empresario chino Zhihua Yang “Tío Jhonny”, con quien se reunió clandestinamente en un chifa, el presidente José Jerí emitió la madrugada de ayer un video en que dio una nueva versión de esa cita con el proveedor del Estado.

Jerí lanzó su mensaje antes de nuevos destapes periodísticos de esta noche del domingo.

En evidente blindaje, típico del actual Parlamento, el congresista Jorge Marticorena pidió esta noche en Canal N “no apresurarse” con una vacancia presidencial por “motivos políticos o electorales”.

¿Qué oculta?

Con gestos que delataban su nerviosismo, pidió “disculpas” por su “error” y afirmó que el encuentro ocurrió el 26 de diciembre en “un horario de atención habitual y prudente”, cuando invitó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y su escolta a comer “en el chifa del señor Jhonny (Zhihua Yang)”.

Sin embargo, el chifa en San Borja atiende hasta las 10 de la noche, no pasadas las 11, como cuando fue Jerí.

Afirmó que las veces que acudió al negocio del empresario siempre fue atendido “de una manera cortés”. Así aceptó otras “visitas” descubiertas anoche por la prensa.

Cuento chino

Aunque Jerí no lo dijo, “Johnny” tiene hasta el 1 de mayo para activar la hidroeléctrica Pachachaca (Apurímac), concesión de 24,4 millones de dólares paralizada, por lo que urge de una prórroga del Ejecutivo.

Contrario a los deseos del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, quien destacó la “humildad” de Jerí al reconocer su error, lo “que zanja de una vez por todas” el tema, varias voces se alzaron para reclamar la verdad.asuntos.

Huele mal

En Exitosa, el experto en gestión pública Rodolfo Reyna destacó que de nuevo “Jerí ha cambiado de versión”, que sus contradicciones generan “sospechas” y que debe informar sobre los asuntos tratados en dicha reunión, sin descartar una investigación de la Fiscalía a él y al ministro Tiburcio.

El exministro Cluber Aliaga emplazó a Jerí a que diga toda la verdad, porque sus diversas versiones no lo ayudan a recuperar la credibilidad.

El exlegislador Juan Sheput recalcó que las versiones de Jerí merecerían una intervención de la Fiscalía, sobre todo luego de sus últimas “explicaciones (…) penosas, lamentables, indignas”.