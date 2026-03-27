El presidente José Balcázar es un “inimputable” (incapaz mental), sin ningun criterio, sin formación, sin un ápice de inteligencia”, criticó el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde al mandatario, quien ayer prometió sueldos similares a los de un gobernante o ministros a los policías.

“Yo espero que no firme nada, y lo que diga el viento se lo llevará”, dijo el acciopopulista a OJO, al afirmar que los responsables serán los ministros, quienes podrían ser censurados por el Congreso, que tiene la obligación de fiscalizar la Gobierno.

En ese sentido, recomendó al presidente que se dedique “a ordenar la casa”, pues solo es un presidente transitorio y estamos en pleno proceso electoral para elegir a un nuevo gobierno.

FINANZAS. Los gremios empresariales también han cuestionado al presidente y al Congreso. Desde ComexPerú expresaron su malestar y preocupación por las recientes normas aprobadas por el Congreso y refrendadas por Balcázar, que afectan la sostenibilidad fiscal del país.

“Atentan contra las finanzas públicas nacionales e hipotecan el margen de acción de los próximos gobiernos, limitando su capacidad para enfrentar los problemas que aquejan al país”, detalló el gremio en un comunicado.

Criticaron las leyes que incorporan el pago de gratificaciones y CTS para los trabajadores del régimen CAS y la que iguala la pensión de militares y policías al 100% de su sueldo activo tras 30 años de servicio, entre otras.

“Ustedes van a tener una remuneración igual que la tengo yo (35,568 soles), igual que mis ministros”, prometió Balcázar a policías en su graduación.