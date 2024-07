Al denunciar la agresión a su abogada Giulliana Loza, al término de la sesión de ayer del juicio oral por el caso “Cócteles”, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acusó a los seguidores de su acusador, el fiscal José Domingo Pérez.

Fujimori acusó un “cobarde” ataque a la letrada que antes había acusado al fiscal de armar un “show político”. Mujer atacó por la espalda a la letrada Giulliana Loza.

Grupos de seguidores de Fujimori y de la Fiscalía suelen apostarse en las afueras de la sede judicial donde se lleva el juicio oral de Keiko Fujimori y sus coacusados.





Keiko denuncia

“Denuncio la cobarde agresión que ha sufrido hoy Giulliana Loza a la salida de la sala de audiencias. Un grupo de manifestantes que apoyaba al fiscal José Domingo Pérez la siguió y atacó por la espalda con palos en la cabeza sin que haya ningún tipo de seguridad ni protección mínima, demostrando que no existe ninguna garantía. Rechazo este acto de violencia y me solidarizo con Giulli frente a este ataque”, indicó Fujimori en X (ex Twitter).





Denuncia show

Ocurrió cuando Giulliana Loza se dirigía a un taxi luego de la audiencia del juicio que hoy seguirá con la acusación.

“Yo le pediría al señor Pérez que deje de lado el show político (…). Pasamos del show del chaleco antibalas al show político”, dijo antes a los periodistas.





Sanciones solicitadas

En la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al tribunal sancionar a Giuliana Loza y Humberto Abanto, abogados de Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama, respectivamente, por “gestos obscenos” en la sesión del 2 de julio, lo que sustentó con imágenes.

“Ha habido una falta de respeto que se está documentando en el citado escrito en la audiencia del 2 de julio presente, en momentos que quien habla, producto del agotamiento de una sesión de más de cinco horas en la que estuve presentando la acusación, los abogados defensores de los acusados Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori, me refiero a los letrados: Humberto Abanto y Giuliana Loza realizaron gestos obscenos que han quedado documentados a través de la señal de Justicia TV”, dijo el fiscal.





Penas solicitadas

Además, el fiscal pidió ayer que se imponga 30 años y 10 meses de prisión para Fujimori por los delitos de pertenencia a organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia agravado y falsa declaración en procedimiento administrativo. Decidirá el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, integrado por los jueces Juana Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias.

Ayer, además, la sala levantó la condición de reos contumaces de Luis Barboza, Carlos Luna e Ytalo Pachas, al participar en juicio de manera virtual.





