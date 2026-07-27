Ocho máximos mandatarios de la región, así como el rey de España, Felipe VI, llegarán desde hoy al país para acudir mañana martes 28 de julio a la ceremonia de transmisión del mando presidencial de Keiko Fujimori.

En sesión solemne en el Hemiciclo del Congreso, tendrán ubicaciones de honor para el inicio del período presidencial 2026-2031.

Confirmados

Están confirmadas las asistencias de los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras​​​​​, Nasry Asfura​; de Panamá, José Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Uruguay, Yamandú Orsi. Todos ellos, de filiación de derecha salvo el uruguayo que es de centro, serán recibidos con honores.

También estará el primer ministro de Aruba, Mike Eman. En todos los casos, las medidas de seguridad se han reforzado.

El presidente de Chile, José Kast, tratará el tema de la seguridad fronteriza con Keiko Fujimori.

Saludos

Con algunos de ellos están previstas reuniones oficiales más allá de los saludos protocolares, a fin de tratar asuntos bilaterales.

Todos están invitados para asistir, en el estrado de honor de la avenida Brasil, a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del miércoles 29 de julio. De momento no existe una confirmación oficial de quiénes de los mandatarios acudirán a la actividad para celebrar los 205 años de nuestra independencia patria.

Agenda

El rey Felipe VI llegaría esta mañana al Perú y se prevé que hoy tenga reuniones por separado con el presidente saliente, José Balcázar, y con la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Asimismo, se reunirá con la colectividad de su país en la residencia del embajador de España.

El monarca llega con la secretaria (ministra) de Estado de Cooperación, Eva Granados, en lugar del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, debido a la coincidencia con una importante reunión del Consejo de Ministros de su país.

También llega el líder del Partido Popular y de la oposición en España, Alberto Núñez Feijóo, gran amigo de Fujimori.

El retorno de Felipe VI está programado para mañana martes 28 de julio por la tarde, inmediatamente después de participar en la sesión solemne de investidura y asistir al almuerzo oficial que ofrecerá la presidenta Fujimori en Palacio de Gobierno para las delegaciones oficiales de países invitados.